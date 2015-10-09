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كيف برّرت انتصار دعوتها لمشاهدة الأفلام الإباحيّة؟

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كيف برّرت انتصار دعوتها لمشاهدة الأفلام الإباحيّة؟ كيف برّرت انتصار دعوتها لمشاهدة الأفلام الإباحيّة؟

الجمعة 09-10-2015 13:40

بعد مهاجمتها بسبب دعوتها الصّريحة إلى مشاهدة الأفلام الإباحيّة، وصفت الممثّلة انتصار مهاجميها بالمتناقضين لأنّهم يشاهدون هذه الأفلام سراً، ويهاجمونها علناً.
وأضافت انتصار في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أنّ تصريحها في البرنامج كان على سبيل المزاح لا أكثر ولا أقل، وقالت "الكثيرون تحاملوا على الموضوع أكثر من اللاّزم ولا أعرف السّبب".
وكانت انتصار قد ظهرت في إحدى حلقات برنامجها "نفسنة" الذي تقدّمه مع كل من هايدي كرم وشيماء سيف، ووجّهت رسالة للشّباب نصحتهم فيها بمشاهدة الأفلام الجنسيّة لتفريغ كبتهم إذا لم يكونوا متزوّجين، ما عرّضها لهجوم شديد.
كما رفع المحامي د. سمير صبري دعوى قضائيّة ضدّها يتّهمها فيها بالتّحريض على الفسق والفجور من خلال تصريحاتها غير اللاّئقة.

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سيدتي