دانيال كريج: لقد نفد رصيدي وأفضّل قطع شراييني على أداء دور 007

قال الممثل البريطاني "دانيال كريج"، في مقابلة مع مجلة تايم آوت Time out البريطانية، في ردّ على سؤال بشأن تقديمه لدور جيمس بوند:

"أفضل كسر هذا الكوب وقطع شرايين يدي على أداء دور العميل 007 مرة أخرى".

وأضاف "كريج" (47 عاماً)، الذي سيظهر في دور جيمس بوند، في الجزء الجديد من سلسلة الأفلام الشهيرة Spectre، المقرّر طرحها في هذا الشهر:

"لا .. ليس في الوقت الراهن. ليس على الإطلاق. هذا يكفي. أنجزته حالياً. كلّ ما أريده هو التحرّك إلى الأمام".

وتقول المجلة إنّ المقابلة أجريت في يوليو/ تموز، بعد انتهاء تصوير الجزء الـ24 من سلسلة جيمس بوند مباشرة.

ويعود تصريح "كريج" المفاجىء إلى أنّ الاستمرار في تقديم شخصية بوند هو أمر مرهق، وأنه قام بتقديم كلّ ما لديه في أحدث جزء تمّ تصويره، وفق قوله في اللقاء.

وأضاف:

"كلّ فكرة خطرت لي بشأن بوند وضعتها في هذا الفيلم. لقد نفد رصيد بوند. إذا سألتني ما الجديد الذي ستقدّمه شخصية بوند في الأفلام المقبلة؟ لا أجد مجالاً. هل يذهب إلى الفضاء؟ لنقم بذلك! لكنهم فعلوها. فلنقم به مجدداً".

ومن المقرّر طرح Spectre في بريطانيا وإيرلندا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وفي باقي أنحاء العالم، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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