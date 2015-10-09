سيارة ابتسام تسكت الهدية تثير الجدل بين معجبيها ومذيعة مغربية

احتفلت ابتسام تسكت مؤخراً بعيد ميلادها، ونشرت على حسابها على الفايسبوك صورة لسيارة رباعية الدفع قالت إنها هدية من معجبة، مع صور للاحتفال وسط صديقاتها وقريباتها على شاطئ البحر.

ويبدو أنّ السيارة الهدية أثارت التعليقات والفضول، حيث كتبت المذيعة المغربية مريم قصيري تعليقاً على الصورة "لو أني سأحصل على سيارة هدية في عيد ميلاد سأغني أنا أيضاً".

تعليق المذيعة أثار ردود فعل معجبات ابتسام، اللواتي اتهمت بعضهن مريم بالحسد و الكراهية.

بدورهم سخر معجبو مريم من الحملة عليها، واعتبروا مطلقيها من الفانز المراهقات، حتى أنّ بعضهم عاتب مريم قصيري على الاهتمام أصلاً بهدية ابتسام، لكن مريم أكدت أنها أرادت المزاح فقط من خلال تدوينتها و إذا بها تفاجىء برد عاجل من الفانز .