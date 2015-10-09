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هذه هي النجمة التي اختارها قلب التركي إيزيل

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هذه هي النجمة التي اختارها قلب التركي إيزيل هذه هي النجمة التي اختارها قلب التركي إيزيل

الجمعة 09-10-2015 18:51

يعد النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو الشهير بـ إيزيل فنان ناجح كمستثمر، حيث اشترى قبل سنوات بناء قديم رمّمه وأجّر شققه، واشترى في عام 2014 الفائت فيلا فاخرة مطلة على مضيق البوسفور يقدر ثمنها بالملايين، كما قام بشراء قطع أراض مميزة بمواقعها في مدينة مرمريس التي يحبها جداُ، ويمضي أوقاته فيها مع عائلته وأصدقائه.
وقبل أيام قليلة اشترى كينان سوبر ماركت بمليون دولار أمريكي، وزاره لتوجيه العمل فيه مع حبيبته الجديدة النجمة التركية سنيم كوبال الشهيرة بنور في "أسرار البنات"، التي مضى على ارتباطها به سبعة أشهر .
ويشهد المقربون من كينان له بذكائه التجاري حيث نجحت كامل استثماراته السابقة، وبالأخص إستثماره بمليوني ليرة تركية في منطقة سيلماي وأثمرت ربحاً مالياً مجزياً له منها.
وبالعودة إلى علاقة كينان بسنيم، فقد أكد مقربون منهما أنّهما سيعلنان خطوبتهما قريباً.

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