بالفيديو: "سيدتي نت" تحتفل بعيد ميلاد ديانا حداد في بيروت

فاجأت "سيدتي نت" الفنانة ديانا حداد بعيد ميلادها في بيروت، بحضور فريق عمل "سيدتي نت" ومدير أعمال ديانا السيد حلمي بشير وزوجة أخيها.

ديانا التي عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذه المفاجأة من "سيدتي نت" بعيد ميلادها، أكدت أنها ليست المرة الأولى التي تحتفل بها بعيدها هذا العام بل الرابعة، و كل مرة يكون للاحتفال نكهة خاصة.

غنت ديانا مع فريق عمل "سيدتي" أغنية "happy birthday" وقطعت قالب الحلوى.

وفي دردشة مع ديانا عبرت عن سعادتها بمفاجأة "سيدتي نت" لها، وقالت "سعدت بهذه الجمعة وأعتبر الجميع اخوة لي، وأشكرهم على هذه اللفتة الجميلة، وكل شخص يتمنى في عيد ميلاده أن يكون محاطاً بأناس يحبونه ويشعرون معه بفرحه".

وعما إذا كان لديها مشكلة مع عمرها؟ ابتسمت ديانا وقالت "أنت يجب أن تقول لي". وتابعت "لا أهتم لهذا الموضوع، عمري هو 38 عاماً، ولديّ ابنتان ودائما أقول إن العمر ليس بالشكل بل بالجوهر، وأهم شيء الروح الطيبة وهذا الأمر ينعكس على وجه الشخص.

مع تقدم ديانا بالعمر، هل تفكر بالقيام بعمليات تجميل؟

عمليات التجميل أصبحت كأنك دخلت المشفى لأخذ حقنة، لست ضدها ولكن الأهم ألا تغيّر ملامح الشخص، خصوصاً في عمر معين عندما يشعر أحدنا أنه بحاجة لأشياء بسيطة دون أن يشوه شكله.

وتابعت: "للأسف ما نشهده في الفترة لأخيرة هو أن الأكثرية باتوا يفهمون موضوع التجميل بطريقة خاطئة ".

ماذا أهدتك ابنتاك في عيد ميلادك ؟

لا أنتظر منهما إلا الحب والاحترام، وقد أهدتاني وروداً وحقيبة يد. واضافت: "وجودهما يساوي عندي الدنيا وما فيها، واعودهم أن العلاقة بين الأولاد والأهل علاقة احترام ومحبة وليس هدايا".

ماذا تمنينت عندما كنت تقطعين قالب الحلوى؟

هذه المرة الرابعة التي أقطع فيها قالب الحلوى هذا العام احتفلت مع اهلي واصحابي وبناتي واليوم معكم. ودائما اتمنى لنفسي ولعائلتي الصحة قبل اي شيء آخر، والسعادة، وأن يكون بالنا مرتاحاً، ويكون كل شيء جميل من حولنا. واليوم تمنيت امنية جديدة وهي ان نجتمع دائما على المحبة والخير انا ومن احبهم ويكون هناك محبة وسلام بين الناس لان هذا الامر بات مفقودا في الفترة الأخيرة.

تحرصين دائماً أن تكوني بعيدة عن المشاكل الفنية والسياسية؟

واجب الفنان أن ينشر الفرح، والفن رسالة يملكها فقط الفنان الحقيقي الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وحقيقية وموهبة ويحترم نفسه وجمهوره.

وتابعت: "أفضل ان ابقى بعيدة عن كل ما يدور حولي، وعلى الفنان ان يكون قدوة لجمهوره، وبدلاً من ان نكون عنصرا سلبياً، فلنكن عنصرا ايجابيا يزرع ويوزع الفرح والسعادة على وجوه الناس. ولا وقت لدذّ لإضاعته على القيل والقال واكره من يخلق بروباغندا ليقول انا موجود، ومستقبل بناتي اهم شيء عندي، والفنان قيل صوته هو احترام وأخلاق.

"يا بشر" أعادتك إلى الساحة اللبنانية؟

والله انا لم ابتعد، وفي كل ألبوم أطرحه لا تغيب فيه اللهجة اللبنانية، ولكن في الفترة الاخيرة كان التركيز على تصوير أغان خليجية، وهذا أعطى انطباعاً للمستمع أن ديانا لا تركز على اللبناني .فالان اصور "يا بشر" مع المخرج فادي حداد بإطار جديد وهناك البوم يتحضر وفيه اللون اللبناني.