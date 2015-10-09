زيادة إقبال الأطباء الوافدين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بكفر الشيخ
زاد توافد الاطباء على مقر نقابة الأطباء بكفر الشيخ للادلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة لاختبار النقيب العام ونقيب النقابة الفرعية بكفر الشيخ، والتي يتنافس عليها الدكتور عمرو أبو سمره والدكتور مفيد راجح واختيار 2 تحت السن للنقابة الفرعية من بين 8 مرشحين أبرز هم الدكتور أحمد الجنزوري رئيس مرفق الأسعاف.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويختار عضو نقابة الأطباء مرشح يمثل وسط الدلتا واختيار 3 فوق السن للنقابة العامة و3 مرشحين تحت السن للنقابة العامة.
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