إقبال ضعيف جدا على انتخابات الأطباء بالوادى الجديد

شهدت انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بالوادى الجديد، إقبالا معدوما منذ بدء فتح باب الاقتراع بمقر اللجنة فى مديرية الشئون الصحية بالخارجة، برئاسة المستشار محمد رضوان، حيث أدلى 18 عضوًا فقط بأصواتهم من إجمالى 268 عضوًا يحق لهم التصويت فى الانتخابات التى تستمر حتى الخامسة مساء.

ويتنافس على مقعد النقيب بالوادى الجديد كلا من الدكتور محمد زهرالدين، والدكتور محمد عصام والدكتور صلاح محمد على، كما يتنافس على عضوية تحت السن كل من أشرف حمدون وبدوى محمد محمود ومحمد الأمين صدقى وشريف كامل سفينة، وفاز بالتزكية أعضاء فوق السن، وهما محمد سيد رضوان وصلاح حسن محمد.