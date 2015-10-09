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إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء بالغردقة

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إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء بالغردقة إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء بالغردقة
بدأت اليوم الجمعة انتخابات نقابة الأطباء بالبحر الأحمر بمقر النقابة بمدينة الغردقة وشهدت إقبالا متوسطا فى الساعات الأولى من التصويت.

وتقدم للترشح على مقعد نقيب أطباء البحر الأحمر 6 مرشحين هم الدكتور حسام الدين جميل مدير الإسعاف والدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى الغردقة العام والدكتور علاء ربيع والدكتور إبر اهيم عبد الله مدير إدارة الغردقة الصحية والدكتور حسام عبده المدير السابق لمستشفى الغردقة العام والدكتور محمد سامى صاحب مستشفى البحر الأحمر التخصصى وسيتم انتخاب 7 أعضاء من الأطباء، نقيب وعضوان فوق سن 15 سنة و3 أعضاء تحت سن 15 سنة.

وأعلن الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر والمرشح على مقعد النقيب أن الانتخابات بدأت من التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء مؤكدا أن نسبة الإقبال منذ بداية اليوم متوسطة مع احتمال ارتفاع نسبة المشاركة خلال الساعات المقبلة.

وفى النقابة العامة ترشح الدكتور أحمد السيد حراجى طبيب أطفال بمستشفى الغردقة العام تحت السن لعضوية النقابة العامة للأطباء تحت السن.

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مصر 365