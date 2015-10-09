إقبال متوسط للمشاركة فى انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج

شهدت نقابة أطباء سوهاج إقبالا متوسطا من الأطباء للمشاركة فى عملية التصويت ضمن انتخابات التجديد النصفى للنقابة.

وتقدمت لخوض الانتخابات قائمة الاستقلال والتى تضم الدكتور أحمد فوزى قاسم على استشارى المخ والأعصاب على مقعد نقيب أطباء سوهاج والدكتور عاطف رضوان مدير عام القمسيون الطبى السابق وبالمعاش حاليا مرشح النقابة فوق 15 سنة قيد والدكتور وليد خلف كنافة مدير إدارة سوهاج الطبية الأسبق طبيب مقيم كلى مرشح النقابة تحت 15 سنه قيد والدكتور أحمد حسين طبيب مقيم نفسية وعصبية بأمانة الصحة النفسية مرشح مقعد جنوب الصعيد والدكتورة إيمان سلامة مدرس بقسم الباثولوجيا الإكلنيكية بكلية طب سوهاج مرشح النقابة تحت 15 سنه قيد والدكتور إسحق صبحى عطا الله استشارى جراحة العظام بمستشفى سوهاج العام مرشح النقابة فوق 15 سنة قيد.

وتقدم لخوض الانتخابات على منصب النقيب الدكتور قاسم السمان مدير عام العلاج الحر بمديرية الصحة والأستاذ والدكتور محمود عبد البديع رئيس قسم الرمد بكلية طب أزهر أسيوط.

كما يتنافس فى التجديد النصفى تحت السن أقل من 15 عاما 4 مرشحين سيتم اختيار 2 من بينهم والمرشحين الدكتور محيى نصر الدين مساعد مدير العلاج الحر والدكتور رزيقى نصحى أخصائى جراحة المخ والأعصاب بالتأمين الصحى.

وعلى مقعد جنوب الصعيد من أسيوط إلى أسوان يتنافس الدكتور أحمد حسين عبد السلام ابن سوهاج طبيب مقيم نفسية وعصبية بالأمانة العامة للطب النفسى والدكتور على محارب ابن محافظة قنا.

كما يتنافس على مقعد النقيب العام لأطباء مصر 10 أطباء وعدد كبير من المرشحين مقعد فوق السن وسيتم اختيار 3 مرشحين منهم.

وبلغ عدد الأطباء المقيد بالجداول الانتخابية لمحافظة سوهاج 7000 طبيب وسوف تنتهى عملية التصويت فى الخامسة من مساء اليوم.