بالصور.. شركة توزيع كهرباء البحيرة تُكرّم المتفوقين والعاملات المثاليات

نظم صندوق الخدمة الاجتماعية بشركة توزيع الكهرباء، حفل تكريم للمتفوقين علميا من أبناء العاملين، وكذلك تكريم الأمهات المثاليات العاملات، وذلك بمجمع دمنهور الثقافى.إعلان - Ads إعلان - Ads
جاء فى ذلك بيان رسمى شارك فى الاحتفال محمد سلطان - محافظ البحيرة المهندس محمود بلبع ـ وزير الكهرباء السابق، والمهندس محمد عبد العليم السطوحى ـ رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس أحمد مختار ـ رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس أحمد الشافعى ـ نقيب المهندسين وسعيد نوار ـ نقيب المحامين والعقيد حسن مغازى ـ المستشار العسكرى.
وأكد محافظ البحيرة على ضرورة العمل بروح الأسرة الواحدة داخل المؤسسات والشركات والمديريات المختلفة، وضرورة حفاظ المتفوقين على تفوقهم وانتمائهم لمصر من أجل مستقبل هذا الوطن.