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رئيس جامعة بنها يشارك فى فعاليات المؤتمر العربى الأوروبى للتعليم العالى

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رئيس جامعة بنها يشارك فى فعاليات المؤتمر العربى الأوروبى للتعليم العالى رئيس جامعة بنها يشارك فى فعاليات المؤتمر العربى الأوروبى للتعليم العالى
يشارك الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها غدا السبت في فعاليات المؤتمر العربى الأوروبى الأول للتعليم العالى والذى يعقد بالجونة بمدينة الغردقة تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى ويستمر لمدة 3 أيام .

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر بعض النماذج للتعاون والتبادل بين الجامعات العربية والأوروبية فضلا عن مناقشة أهم التحديات التى تواجه منظومة التعليم العالى كالعولمة والثورة الرقمية وإمكانيات التطوير المحتملة خلال السنوات القادمة لقطاع التعليم العالى.

من جانبه قال رئيس جامعة بنها إن المؤتمر سيشارك فيه العديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرية والعربية والأوروبية إضافة إلى العديد من مؤسسات التعاون الدولى والهيئة الألمانية للتبادل العلمى والمفوضية الأوروبى.

وأشار شمس الدين أن انعقاد المؤتمر الذى يقام لأول مرة بمصر من خلال جامعة برلين التقنية بالجونة انطلاقا من أهمية ازدياد التواصل بين الجامعات العربية والأوروبية وزيادة التبادل العلمى والطلابى بين الجانبين ، فضلا عن مناقشة التحديات التى تواجه التعليم العالى والجامعات المصرية.

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