محافظ الوادي الجديد يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

قام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد يرافقه اللواء محمد قاسم مدير امن الوادي الجديد والمستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والامنيه بالمحافظة بوضع أكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن تحقيقا لرفعته وصونا لكرامته.

وقدم المحافظ التهنئة إلى القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية وشعب الوادي الجديد بمناسبة احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن السلام الجمهوري وسلام الشهيد ,مؤكداً على أن نصر أكتوبر العظيم سيظل ملحمة عسكرية يتم تدريسها للعالم بأكمله.

وأشاد المحافظ بدور القوات المسلحة فى تحرير الأراضى المصرية من العدو الإسرائيلى والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.