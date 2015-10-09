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«السبسي»: فوز تونس بجائزة نوبل «مستحق» وتكريس لمنهج الحوار والإنتقال الديمقراطي

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«السبسي»: فوز تونس بجائزة نوبل «مستحق» وتكريس لمنهج الحوار والإنتقال الديمقراطي «السبسي»: فوز تونس بجائزة نوبل «مستحق» وتكريس لمنهج الحوار والإنتقال الديمقراطي

السبسي

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن فوز الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 هو تكريس لمنهج الحوار والحلول التوافقية الذي تبنته تونس لإنجاح مسارها الديمقراطي .

وأشار السبسي، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة بهذة المناسبة، إلى أنه اتفق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب نداء تونس محسن مرزوقي علي ضرورة الإلتزام بالحوار التوافقي للخروج بنتائج إيجابية ، مؤكدا أن تونس ليس لديها خيارات أخرى غير الحوار بالرغم من وجود بعض الخلافات والإنتماءات العقائدية والغير العقائدية.

وبالنسبة للمستقبل ، أكد السبسي أنه لا حلول بدون الحوار ، مشيرا إلى أنه لا إقصاء لأحد خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن تونس تحتاج إلي تكاتف كافة أطياف الشعب لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد.

وأعتبر السبسي أن هذا الفوز كان “مستحق” ، مهنأ أطراف الرباعي بالفوز وكل الأحزاب التي شاركت في إنجاح الحوار والذي أسفر عن الإنتخابات الرئاسية والدستور والحكومة ومجلس الشعب.

كما أعرب السبسي عن أمله في العبور بتونس نحو مزيد من التقدم والديمقراطية خلال الفترة القادمة.

كانت هيئة جائزة نوبل للسلام قد أعلنت اليوم فوز الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 وذلك لمساهمته “المهمة والحاسمة” في بناء دولة ديمقراطية تعددية في تونس بعد ثورة يناير 2011.

ويضم الرباعي كل من الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .

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