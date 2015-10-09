مترجم الكالتشيو الشهير يكشف لـ في الجول - السر وراء استمرارية توتي في الملاعب

بالتأكيد من تابع قنوات beIN أو الجزيرة الرياضية سابقا يعرف هذا الصوت المميز في استوديوهات التحليل لمباريات الدوري الإيطالي، صاحبه هو محمد أبو كبدة الإعلامي والمترجم حاليا بقنوات أبو ظبي.

وتحدث أبو كبدة في فيديو بلوج "الكالتشيو مع المحمودي" في حلقة عن فرانشيسكو توتي والتي تحمل اسم (حكاية شعب) عن الطريقة التي استطاع بها ملك روما الاستمرار في الملاعب حتى الآن.

توتي أتم عامه الـ39 منذ أيام قليلة ومازال يلعب ويقود روما بل وسجل هدفه رقم 300 منذ 3 أسابيع.

وقال أبو كبدة "استمرارية توتي في اللعب بالتأكيد هناك مقومات طبيعية، الجميع يتذكر عودته من الإصابة الخطيرة في شهور قليلة قبل كأس العالم 2006".

وأضاف "السر يكمن في نظام غذائي أعده زينيك زيمان لتوتي يعتمد على تقليص النشويات 3 أيام في الأسبوع ورفعها في اليوم الذي يسبق المباراة والتدريب الشاق والتدليك المطول".

وأردف "هناك شخص قريب من توتي ويعمل الآن في القنوات العربية التقى به وتحدثا بخصوص هذا الموضوع، توتي يجري تدليكات مطولة لساعة ونصف وتدريبات خاصة لإطالة العضلات".

وتابع "الجميع كان يعود للبيت إلا توتي فسأله لماذا تتحمل كل هذا فأجاب توتي هناك في الملعب من هم بعمر الـ24 و25 ولمواكبة هذا الإيقاع علي أن أخضع لهذه الحمية والتدريبات المطولة".

شاهد الفيلم القصير عن توتي يقدمه DotMsr بالتعاون مع FilGoal.com: