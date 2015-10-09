"طرق دبي"تطلق نول"إكسبرس" للدرجتين العادية والذهبية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مبادرة جديدة تسمى (نول إكسبرس) تتمثل في إصدار بطاقات نول الشخصية للدرجتين العادية والذهبية (نول اكسبرس) للجمهور من خلال بطاقة الهوية فقط وخلال دقائق معدودة، بدلا من التقدم لطلب الخدمة يدوياً بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة في محطات المترو، والانتظار لمدة 14 يوما للحصول عليها.

وأكد خالد عبدالرحمن العوضي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بأن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع توجهات حكومة دبي نحو إسعاد الناس، وجعل مدينة دبي المدينة الأذكى في العالم وحرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متنوعة ومتميزة وذكية لرواد المواصلات العامة، إضافة إلى إصرار الهيئة الدائم على تحقيق الريادة في تقديم باقة خدماتها إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

وقال العوضي: "نفذنا هذه المبادرة بالتعاون مع هيئة الامارات للهوية وذلك بهدف تبسيط إجراءات الطلب بتحويل بطاقة الهوية الى طلب إلكتروني ذكي من خلال استخدام بيانات العميل الموجودة في بطاقة الهوية كمصدر للمعلومات اللازمة لإصدار البطاقة.

ومن خلال الشراكة مع شركة إينوك سيتم تقديم الخدمة في متاجر (زوم) المتوفرة في محطات المترو، وذلك باستخدام أنظمة ذكية توفر الخدمة للعميل خلال دقائق فقط من خلال إبراز بطاقة الهوية لمزودي الخدمة الذي يقوم بدوره باستخدام بيانات العميل اللازمة لطلب بطاقة نول الشخصية إضافة الى صورته الشخصية باستخدام بطاقة الهوية، ومن ثم إصدار بطاقة نول الشخصية للعميل في نفس اللحظة."

وأشار إلى أن هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال اصدار بطاقات المواصلات العامة بشكل مباشر، وستقدم الى المستخدمين دون تكلفة إضافية حيث تم إطلاق الخدمة في المرحلة الأولى في متاجر زووم في محطتي المترو (برجمان والفهيدي)، على أن يتم إضافة (8) متاجر في (8) محطات مترو مختلفة مع نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، والمحطات الثماني هي (الراشدية، صلاح الدين، ديرة ستي سنتر، القيادة، الإمارات للصرافة، مول الإمارات، الاتحاد وبني ياس)، ليصل بذلك عدد المواقع المزودة لهذه الخدمة الى عشر محطات مترو مختلفة. وستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتوفير الخدمة في مواقع خارجية إضافية مستقبلا.