نوبل يغرد خارج السرب ويهدي تونس جائزة السلام .. و«المرأة الحديدية» تخسر رهان اللاجئين

كتبت – إيمان محمود:

إنتظر العالم اليوم فائزًا جديدًا بجائزة نوبل للسلام، والذي جاء بعيدًا تمامًا عن التوقعات، والتي كانت تشير إلي اقتراب الجائزة من بين انجيلا ميركل، المستشارة الالمانية، والبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لتأتي اللجنة بفائز يخرج من قلب “الربيع العربي”، وهو “رباعية الحوار الوطني التونسي”.

رباعية الحوار الوطني “المجهول”

يعتبر رباعية الحوار الوطني التونسي مجهول بالنسبة للكثير من المتابعين، بالمقارنة بالمرأة الحديدية انجيلا ميركل والبابا فرانسيس ولكن علي ما يبدو ان لجنة اختيار نوبل أرادت ان تكافئ الربيع العربي باختيار الحوار الوطني التونسي.

تأسس الحوار الوطني في 5 أكتوبر 2013، عندما كانت عملية التحول الديمقراطي في أعقاب الثورة التونسية في خطر الانهيار نتيجة الاغتيلات السياسية والاضطرابات الاجتماعية عى نطاق واسع.

حقوق الإنسان الشغل الشاغل

وكانت بداية الحوار الوطني بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وأطلق عليهم اسم “الرباعي الراعي للحوار”.

ودعم الرباعي الرئاسات الثلاث فى تونس وهم: رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ورئيسي الحكومة على العريض، ومهدي جمعة، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.

وبعد الأزمة السياسية التى تعرضت لها تونس بعد اغتيال المعارض شكرى بلعيد، والنائب محمد البراهمي، والاختلاف العميق بين السلطة المتمثلة فى تحالف “الترويكا”، والمعارضة، قدم العديد من الأشخاص والمنظمات مبادرات مختلفة، وتم الاتفاق حول مبادرة “الرباعي الراعي للحوار”، والتي تضمنت خارطة طريق تحتوي على الأهداف الرئيسية للخروج من الأزمة وهى:

• التسريع فى المصادقة على الدستور

• استقالة حكومة علي العريض.

• التوافق على حكومة جديدة تكون حكومة تكنوقراط.

• ويتبقى التسريع فى إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطى والمصادقة على أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابى.

وظهرت نتائج المبادرة بعد التصديق على دستور تونس يناير ،2014 بأغلبية كاسحة،وافقت فيها جميع الأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس التأسيسي وافقت على الدستور الجديد، ثم تم تكوين حكومة جديدة وهي حكومة مهدي جمعة المستقلة بالكامل.

وبعد النجاح الملحوظ للحوار الوطني السياسي، قررت الأطراف المشاركة، البدء فى حوار اقتصادي للتقليل من الاعتصامات والاضرابات وبمشاركة عدة خبراء.

وأعربت كاسي كولمان فايف، رئيسة لجنة نوبل النرويجية، عن أملها أن يكون منح جائزة نوبل للسلام هذا العام للرباعية للحوار الوطني في تونس بمثابة “إلهام لمن يعملون من أجل عمليات السلام” في العالم.

وذكرت اللجنة أنها تأمل، من خلال منح الجائزة هذا العام إلى الرباعية، أن “تسهم في الحفاظ على الديمقراطية في تونس وأن تعطي الإلهام لكل من يسعون لدفع السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي العالم”.

وأكدت اللجنة بأن الوساطة الرباعية “أطلقت عملية سياسية بديلة وسلمية في وقت كانت فيه البلاد على شفا حرب أهلية”. ووصفت هذه الوساطة بأنها كانت “حيوية” وأتاحت لتونس الغارقة في الفوضى “إقامة نظام حكم دستوري يضمن الحقوق الأساسية لجميع السكان بدون شروط تتصل بالجنس والأفكار السياسية والمعتقد الديني”.

استضافة اللاجئين لم يشفع للمرأة الحديدية

ومن أبرز الشخصيات التي فازت عليها رباعية الحوار الوطني، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والتي تم ترشيحها بسبب قرارها باستضافة نحو 800 ألف لاجئ على الأقل فى ألمانيا، حيث لم تظهر ميركل قيادة سياسية فحسب إنما أظهرت قيادة أخلاقية في أوج أزمة اللاجئين، حسبما يصفها أنصارها.

أفاد الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا وشمل نحو ألف شخص، أن نسبة 61% ترى أن ميركل “ليست مرشحة مناسبة” لهذه الجائزة، مقابل 34% يرون العكس.

كما قالت صحيفة “فرانس برس” إن:”عدم حصول ميركل على دعم قليل من قبل الألمان لمنحها نوبل، يفسر واقع أن عددًا كبيرًا من المواطنين وكثيرين في حزبها ينتقدون موقفها بشأن اللاجئين”.

وكان الكاهن الكاثوليكي الإريتري موسي زراي، من الأسماء غير المتوقعة للحصول على الجائزة، والذي ساعد الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين في عبور البحر المتوسط للوصول إلى الشواطئ الإيطالية فرارا من البلاد التي مزقتها الحرب.

البابا فرنسيس وعودة العلاقات الأمريكية الكوبية

وبرز اسم البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في تلك المنافسة، والذي استطاع أن يكون قريب من شعوب العالم، من الناحية الإنسانية أكثر من السياسية، بعد أن باتت سياسته تعبر عن إنسانية الكنيسة، وبذل مجهودًا لإعادة تأسيس العلاقات بين أمريكا وكوبا في ديسمبر الماضي.

في حين جذبت صحيفة نوفايا غازيتا الروسية، الاهتمام لنيل الجائزة لكونها واحدة من الأصوات المستقلة النادرة في روسيا، والتي رأى العديد أنها تستحق الجائزة.

إضافة إلى الأسماء تلك، تنافس علي الجائزة الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، وتيموليون جيمينيز وهو أحد زعماء الحرب لحركة فارك وذلك لمساهمتهما بالوساطة في توقيع اتفاق سلام مثير.