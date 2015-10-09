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إحالة 32 طبيب وممرض وإداري بأسيوط للتحقيق بسبب التقصير في العمل

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إحالة 32 طبيب وممرض وإداري بأسيوط للتحقيق بسبب التقصير في العمل إحالة 32 طبيب وممرض وإداري بأسيوط للتحقيق بسبب التقصير في العمل

أرشيفية

أحالت مديرية الصحة بأسيوط 32 شخص ما بين طبيب وإداري وممرض بالادارة الصحية بمركز القوصية بأسيوط لتقصيرهم في العمل خلال الحملات التفتيشية على الوحدات الصحية بقرى المركز.

وقال مصدر بالادارة الصحية بمدينة القوصية أن السبب وراء احالة 4 اطباء و13 ممرض للتحقيق هو التقصير فى العمل بالغياب اثناء فترة التفتيش وخاصة بمستشفى القوصية المركزي.
> كما تم إحالة طبيب وممرضتين بالوحدة الصحية بمنشأة خشبة للتحقيق لعدم وجود خطة طوارئ ونقص بعض الادوية والامصال بالوحدة، كما تم احالة طبيب وممرضة و3 إداريين بوحدة المنشأة الكبرى الصحية لانقطاعهم عن العمل ونقل ممرضة من وحدة قرية “عنك” إلى وحدة آخرى بقرية العرب واحالتها للتحقيق بسبب تغيبها عن العمل.

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