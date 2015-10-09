تركيا تعلن تعرض مقاتلاتها لـ«تحرش» من قبل أنظمة صواريخ روسية بسوريا

أكدت رئاسة هيئة الأركان العامة التركية أن ثماني طائرات مقاتلة تركية من طراز “إف 16″ تعرضت “لتحرشات” من قبل أنظمة صواريخ “إس.إيه” (SA) الروسية المتمركزة في سوريا أثناء أداءها مهام الكشف الجوي على مناطق الشريط الحدودي “التركي السوري”.

ونقلت محطة “خبر تورك” الفضائية الإخبارية اليوم الجمعة عن البيان تأكيده أن “التحرشات” الجوية من أنظمة الصواريخ الروسية في سوريا بالطائرات التركية استمرت لمدة 1.30 دقيقة، مشيرا إلى أن هذه “التحرشات” ازدادت في الآونة الأخيرة في المناطق الحدودية مع سوريا.

وكانت القوات المسلحة التركية قد أعلنت – مؤخرا – عن تعرض ثماني طائرات من طراز (إف 16) المكلفة بالقيام بأعمال دورية على إمتداد الحدود التركية-السورية “لتحرش” جديد، وأشارت إلى أن هذا جاء من أنظمة صورايخ “سام” المنصوبة داخل سوريا.

كما تعرضت قبل ذلك طائرات حربية تركية من طراز (إف 16) لتحرش جوي على الحدود السورية، حيث أكد بيان لهيئة الأركان العامة أن “تحرشات” طائرة من نوع (ميج 29) ومنظومة صواريخ “سام” المتواجدة في سوريا استمرت لأربع دقائق و30 ثانية.