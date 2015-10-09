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ضبط 10 بنادق آلية و50 طلقة فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 10 بنادق آلية و50 طلقة فى حملة أمنية بأسيوط ضبط 10 بنادق آلية و50 طلقة فى حملة أمنية بأسيوط

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، من ضبط 10 بنادق آلية بينها 2 مستخدمين فى قضايا قتل و50 طلقة، وذلك من خلال الحملة الأمنية التى شنتها القوات استهدفت خلالها ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها.
> تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد ضبط “ح.م.ح” 25 سنة عامل ومقيم الأقادمة، دائرة مركز أبوتيج وبحوزته بندقية آلية، و”ع.م.ح” 33 سنة عامل ومقيم الأقادمة، دائرة مركز أبوتيج وبحوزته بندقية آلية، و”ع.ع.ح” 33 سنة سائق ومقيم أولاد محمد، دائرة مركز الغنايم وبحوزته بندقية آلية .
> كما تم ضبط “ا.ا.ا” 43 سنة فلاح ومقيم المعابدة، دائرة مركز أبنوب، وضبط “م.م.م” 37 سنة موظف ومقيم الواسطى، دائرة مركز الفتح وبحوزته بندقية آلية المستخدمة فى واقعة المحضر رقم إدارى مركز الفتح لسنة 2015 “قتل”.
> كما تم ضبط “ا.م,زع” 24 سنة عامل ومقيم الواسطى ـ دائرة مركز الفتح وبحوزته بندقية آلية المستخدمة فى واقعة المحضر رقم إدارى مركز الفتح لسنة 2015 “قتل”، وضبط “ر.م.ا” 50 سنة مدرس ومقيم النواورة ـ دائرة مركز البدارى وبحوزته بندقية آلية، وضبط “م.ا.م” 20 سنة طالب ومقيم النواميس ـ دائرة مركز البدارى وبحوزته بندقية آلية، و”و.ا.م” 27 سنة فلاح ومقيم النواميس دائرة مركز البدارى وبحوزته بندقية آلية.
> تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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