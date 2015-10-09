«الطيران»: الزيادة في ضريبة التذاكر في حدود 1% من متوسط قيمتها

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن القانون رقم 46 لسنة 1978 وتعديلاته كان يفرض ضريبة على تذاكر الطيران بقيمة 100 جنيه مصري على الدرجة السياحية و 300 جنيه على الدرجة الأولى وهو مطبق منذ سنوات طويلة على جميع التذاكر التي يبدأ خط سيرها من مصر وعلى جميع شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بمصر بما لا يخل بالمنافسة بين الشركات.

وأشار الوزير الى أن القرار الجمهوري بتعديل البند الثالث من القانون المشار اليه لتصبح الضريبة 150 جنية على تذاكر الدرجة السياحية بدلا من 100 حالياً أي بزيادة 50 جنيه وعلى الدرجة الأولى لتصبح 400 جنيه بدلا من 300 جنيه المطبقة حالياً وبمتوسط زيادة في حدود 1% فقط من متوسط الاسعار الحالية .

وأكد الوزير أن هذه الزيادة تطبق على التذاكر الدولية التي يبدأ خط سيرها من مصر فقط أي أن حركة السياحة الوافدة الى مصر لن تطبق عليها هذه الزيادة ، وكذلك لن تطبق على المسافرين الذين تبدأ رحلاتهم من خارج مصر ولا تطبق على الرحلات الداخلية . وذلك مع استمرار نفس بنود الاعفاءات المقررة بالقانون رقم 46 لعام 1978 . ويتم اخطار الإتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا ليتم التعميم على جميع شركات الطيران.