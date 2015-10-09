3 أطباء يتنافسون على منصب النقيب فى انتخابات النقابة بالقليوبية

تجرى نقابة أطباء القليوبية انتخابات التجديد النصفى بقاعة مسايا بنادى بنها الرياضى وسط منافسة بين المتقدمين وتحت إشراف قضائى كامل.

ويتنافس فى الانتخابات 3 أطباء على منصب النقيب وهم أحمد سعيد أحمد عثمان، علاء الدين جودة على، ومصطفى رزق محمد، فيما يتنافس على مقاعد فوق السن 6 أطباء هم أشرف محمد عبد العال وشهرته أشرف النعناعى وحسن محمود على حرفوش، وشهرته "حسن حرفوش" وطارق محمد سعيد عطية وشهرته "طارق الجوهرى" وفادى كمال مسيحة غبريال، وشهرته فادى كمال مسيحة وفاطمة على عبد الحميد وشهرتها "فاطمة الشباسى"، والدكتورة مفيدة أحمد رجاء.

ويتنافس 5 أطباء على مقاعد تحت السن وهم إسلام محمد عبد المنعم ورأفت جلال أبو ضيف ومحمد سيد حمدى، ومحمد محمود غريب ويحيى عبد اللطيف على.