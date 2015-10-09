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ضبط 3 أطنان ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل ترويجها بطنطا

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ضبط 3 أطنان ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل ترويجها بطنطا ضبط 3 أطنان ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل ترويجها بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط 3 أطنان ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل تصنيعه وبيعه للجمهور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "محمد .م. م" 50 سنة عامل - مقيم بشارع عبد العزيز الغول ثان طنطا وبحوزته (60) جوال ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى زنة الجوال (50 كيلوجرام) بإجمالى (3 أطنان)، وتحرر المحضر رقم 24373 جنح قسم ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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مصر 365

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