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أبو الغار بأسيوط لدعم مرشحى الحزب المصرى الديمقراطى بالبرلمان

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أبو الغار بأسيوط لدعم مرشحى الحزب المصرى الديمقراطى بالبرلمان أبو الغار بأسيوط لدعم مرشحى الحزب المصرى الديمقراطى بالبرلمان
يواصل الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، جولاته لدعم عدد من مرشحي الحزب المصري الديمقراطي بدوائر أسيوط.

وقام أبو الغار بجولة انتخابية مساء امس بدائرة مركز البداري وساحل سليم لدعم المرشح هلال عبد الحميد المرشح عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

ويواصل أبو الغار جولاته، حيث وصل اليوم إلى مدينة أبو تيج لدعم مرشحي الحزب بالدائرة ، وقال أبو الغار، فى مستهل زيارته أنه سيعقد عددا من اللقاءات الجماهيرية مع القبائل والعلائلات لدعم مرشحه فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة أبو تيج وهو عبد الفتاح جمال أبو تيج، مشيرا إلى أنه يعد أحد الوجوه المقبولة شعبيا فى هذه الدائرة، ويمتلك شعبية تؤهله للفوز فى انتخابات البرلمان.

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