إقبال متزايد على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بدمياط

تشهد انتخابات التجديد النصفى لأطباء دمياط إقبالا متزيدا منذ صباح اليوم الجمعة والتى تجرى بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، حيث يتنافس 3 أطباء على مقعد النقيب، وهم الدكتور محمد الشربينى، وسامى هندام، ومصطفى عجوة، كما يتنافس على مقاعد الأعضاء 15 طبيا بينهم 8 أعضاء فوق سن 15 سن و7 أعضاء لأقل من 15 سنة.

تجرى الانتخابات لانتخاب نقيب و4 أعضاء بينهم 2 فوق السن و2 تحت السن وتشمل قائمة المرشحين فوق السن، السيد أبو زيد، وأحمد الشيال، وأشرف العزب، وعبد العزيز فودة، ومسعد محمد حدو، وإبراهيم إبراهيم العاصى، وعطية محمد البربرى.

وينافس على مقاعد تحت السن الدكتور أحمد محمد عريف، وهيثم فرج المشد، ومحمود محمد مشعل، وشريف طه حامد، ومحمد مفرح الفيومى، وعبد الرحمن الأجدر، ومصطفى السيد الجداوى، ومحمود السيد زيد.