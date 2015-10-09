ولى أمر طالب ابتدائى يتهم وكيل مدرسة بالتعدى على نجله بدمنهور

تقدم اليوم المواطن محروس محمد أحمد ببلاغ لقسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة ضد وكيل مدرسة بني الجيشي التجربية لتعديه على نجله الطالب بالصف الثاني الابتدائي.

وجاء في البلاغ الذي يحمل رقم 15858/2015 جنح قسم دمنهور أن نجله أصيب بخدوش بالرقبة من الخلف بعد تعدي وكيل مدرسة بني الجيشي التجريبية على نجله الطالب بالصف الثاني الابتدائي، وذلك بعد أن حدثت مشادة كلامية بينه وبين " ع م ع " وكيل المدرسة ومقيم مساكن الصيانة دائرة القسم مما تسبب في إصابة نجله باشتباه ما بعد الأرتجاج وكدمات بالخد والعين اليسري والأنف.

تحرر المحضر وكلفت إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر بالتحرى عن الواقعة .

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