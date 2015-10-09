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بالصور.. إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء المنوفية

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بالصور.. إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء المنوفية بالصور.. إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء المنوفية
شهدت منذ صباح اليوم انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء العامة والفرعية إقبالا متوسطا من قبل أعضاء الجمعية العمومية وسط توقعات بزيادة أعداد الناخبين بعد صلاة الجمعة من إجمالى نحو 9 آلاف طبيب هم إجمالى الجمعية العمومية لأطباء المنوفية، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الأمن برئاسة المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى بالنظام الفردى لاختيار نقيب عام و3 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن وممثل لقطاع وسط الدلتا، بينما يجرى التصويت فى النقابة الفرعية لاختيار نقيب المحافظة وعضوى مجلس فوق السن وعضوى تحت السن.

ويتنافس على المقاعد الفرعية قائمتا الأطباء المهنيين بقيادة الدكتور أيمن ندا المرشح على مقعد نقيب المنوفية وقائمة أطباء من أجل التطوير، وعلى رأسها الدكتور حسين ندا المرشح أيضا على مقعد النقيب خلفا للدكتور عاطف حمادة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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