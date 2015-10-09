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دراسة: المرأة البدينة عمرها أطول من الرجال البدناء

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دراسة: المرأة البدينة عمرها أطول من الرجال البدناء دراسة: المرأة البدينة عمرها أطول من الرجال البدناء
كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء البدينات اللاتى تعانين من قصور القلب أقل عرضة للوفاة المبكرة مقارنة بالرجال البدناء الذين يعانون من نفس المرض.

وشملت الدراسة على ما يقرب من 4000 شخص يعانى من قصور القلب، وقال الباحث الدكتور ليزلى تشو، مدير مركز القلب والأوعية الدموية بكليفلاند كلينيك، إن المرأة البدينة يطول عمرها مقارنة بصاحبة القوام الرشيق، من المصابات بقصور فى القلب بنسبة تصل إلى 16 فى المائة.

وقال الدكتور كارل لافى، أستاذ تأهيل القلب فى مركز أوكسنر الطبى فى نيو أورليانز، إنه وعلى الرغم من أضرار السمنة الخطيرة، بحيث يؤثر هذا المرض القاتل على حوالى 5.7 مليون أمريكى، إلا أن النساء أقل عرضة للإصابة بمضاعفاته وفقاً لجمعية القلب الأمريكية.

وأضاف الباحثون أنه يجب على الرجال البدناء الذين يعانون من قصور القلب أن يسارعوا بفقدان الوزن لتحسين وظائف القلب لديهم.

ونشرت نتائج الدراسة فى عدد أكتوبر من مجلة “JACC”، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Health Day News”.

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