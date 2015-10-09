الصدفية تسبب التهاب الشرايين وتزيد فرص الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة للغاية، حيث أفادت أن مرض الصدفية يسبب التهاب الشرايين ويرفع من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وقالت الدكتورة نهال ميهتا، أستاذة امراض القلب والرئة، إن الصدفية تسبب التهاب الأوعية الدموية، مما يشير إلى زيادة فرص الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية بالتبعية، نتيجة نشاطها بيولوجيا، مما يبكر بالإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن الصدفية مرض مزمن يصيب حوالى 3 فى المائة من البالغين فى الولايات المتحدة، ويحدث عندما تنمو خلايا الجلد بسرعة كبيرة جداً، مما يسبب بقعا سميكة، بيضاء أو حمراء من الجلد وقد تشبه القشور.

وقال الباحثون إن علاج الصدفية قد يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وقد وجدت الأبحاث السابقة أن الصدفية قد تكون مرتبطة مع ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة الناجمة عن أمراض القلب، ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى ‘Health Day news”.