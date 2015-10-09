البسلة والذرة تقيان من السرطان والزهايمر والشلل الرعاش

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول كميات كبيرة من البسلة الخضراء وفول الصويا والذرة يساهم فى مكافحة الكثيرة من الأمراض الخطيرة ويحد نظريا من خطر وفاة الإنسان، ما لم يتعرض لأسباب الوفاة الأخرى.

وفسرت الدراسة ذلك، مشيرة إلى أن هذه الأكلات تحتوى على مادة سبيرميدين "spermidine"، والتى تسهم فى الحد من الالتهابات ومكافحة السرطان والزهايمر وشلل الرعاش، وهى مجموعة من الأمراض الخطيرة التى تصيب عشرات الملايين حول العالم.

وتابع الباحثون أن مادة سبيرميدين تسهم فى إعادة ضبط الساعة البيولوجية لجسم الإنسان وتظهر بشكل وحالة أفضل، وبالتالى تقل فرص إصابة الإنسان بالأمراض المرتبطة بالتقدم فى العمر، وكما أنها تسهم فى انخفاض مستويات البولى أمينيات الموجودة فى جميع خلايا الجسم، وهو ما يسهم فى إبطاء الساعة البيولوجية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cell Metabolism"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع من شهر أكتوبر الجارى.