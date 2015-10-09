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قوم اطمن على رجولتك.. اختبار "DNA" حديث يكشف عن الشذوذ الجنسى للرجال

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قوم اطمن على رجولتك.. اختبار "DNA" حديث يكشف عن الشذوذ الجنسى للرجال قوم اطمن على رجولتك.. اختبار "DNA" حديث يكشف عن الشذوذ الجنسى للرجال
كشفت صحيفة الديلى ميل البريطانية النقاب عن اختبار حديث يكشف عن الميول الجنسية للرجال عن طريق الحمض النووى “DNA”.

ووجد الباحثون أن هذا الاختبار المبتكر يكشف عن الشذوذ الجنسى بنسبة 70%، عن طريق الـ “DNA”، عكس المعتقد فى السابق بأن الهوية الجنسية لها أساس بيولوجى وليست لها علاقة بالجينات.

وباستخدام برنامج كمبيوتر يسمى “Fizzy Forest” وجد الباحثون البريطانيون أن هناك 9 جزئيات فى الـ“DNA” تلعب دورا رئيسيا فى تحديد المثلية الجنسية أو الشذوذ من عدمه.

والمثير للجدل أن هذه النتائج قد تؤدى إلى محاولة العلماء تغيير جنس الفرد فى مرحلة البلوغ عن طريق تغيير الجينات المثلية، وذلك وفقاً للدراسة التى شملت أكثر من 47 شخص من مثلى الجنس.

وأضاف الدكتور كريستوفر جريج، أستاذ علم الأعصاب وعلم التشريح وعلم الوراثة البشرية فى جامعة يوتا، أن التغيرات الجينية للإنسان تحدث منذ وجوده فى الرحم، أو بعد الولادة بفترة قصيرة نظرا لتأثير البيئة المحيطة على ميوله، كما يمكنها أن تنتقل وفقا لأسلوب حياة الآباء والأجداد.

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