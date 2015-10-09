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8 فوائد لنبات الرجلة أهمها يحمى من الإصابة بالسرطان وتصلب الشرايين

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8 فوائد لنبات الرجلة أهمها يحمى من الإصابة بالسرطان وتصلب الشرايين 8 فوائد لنبات الرجلة أهمها يحمى من الإصابة بالسرطان وتصلب الشرايين
يتناولها المصريون يوما واحدا فى العام، كأحد مظاهر الاحتفال المتوارثة بشم النسيم، إنه نبات الرجلة الذى يعد من الأعشاب البرية التى يقتصر ظهورها على بداية فصل الربيع والصيف.

فيما يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف أن أهمية الرجلة تتجاوز مظاهر الاحتفال، فقد أكدت العديد من الدراسات على فائدته ودوره الفعال فى القضاء على عدد كبير من الأمراض الخطيرة ومنها:
>1- يحد نبات الرجلة من التعرض لأمراض القلب وتصلب الشرايين.
>2- يقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية.
>3- يعمل على خفض نسبة الثلاثية والكوليسترول بالدم إلى النسب الطبيعية.
>4- الرجلة غنية بالأحماض الأمينية والأوميجا 3 والتى تساعد على قتل الشوادر الحرة بالجسم والخلايا السامة.
>5- تدخل الرجلة فى علاجات مرض الثآليل بأنواعها.
>6- تساعد الرجلة على الحد من أعراض غثيان الحمل.
>7- تساعد على القضاء على آلام الرأس وتحد من أعراض الحمى.
>8- تعالج أمراض التهابات الجهاز الهضمى والأمعاء.

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مصر 365

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