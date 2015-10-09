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‎‫«زعزوع» : 3 مشاريع سياحية سعودية كبرى بمصر

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‎‫«زعزوع» : 3 مشاريع سياحية سعودية كبرى بمصر ‎‫«زعزوع» : 3 مشاريع سياحية سعودية كبرى بمصر

وزير السياحة هشام زعزوع – ارشيفية

قال وزير السياحة هشام زعزوع ، إن عدد المشاريع السياحية المتوقع دخولها إلى السوق السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، ضمن حزمة المشاريع السعودية التي دخلت أخيرا ، يصل إلى ثلاثة مشاريع كبرى تقدر بمليارات الدولارات .

وأعرب وزير السياحة لصحيفة “الاقتصادية” السعودية عن ترحيب مصر بدخول جميع الاستثمارات بشكل عام ، إذ تم تجديد قانون الاستثمار الأجنبي، وجرى تسهيل إجراءات المستثمرين من خلال النافذة الموحدة للاستثمار.

ولفت الى أن أعداد السياح السعوديين شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، بنسبة تقدر بـ 34.6 في المائة إلى قرابة 288.7 ألف ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أنهم أمضوا أكثر من 2.9 مليون ليلة بمعدل 11 ليلة للسائح الواحد، أنفقوا خلالها أكثر من 46 مليون دولار، (ما يعادل 172.51 مليون ريال) بمعدل 156.7 دولار (588 ريالا) للفرد الواحد.

وأشار الى أن عدد السياح السعوديين بلغ في عام 2014 نحو 350.1 ألف سعودي، بمعدل نمو بلغ 68.6 في المائة، مقارنة بعام 2013، فيما وصل إجمالي الليالي إلى أربعة ملايين ليلة ، بمعدل نمو 29.6 في المائة، مقارنة بعام 2013، فيما بلغ إجمالي الإنفاق في العام نفسه نحو 47 مليون دولار ، بمعدل 131.5 دولار للفرد الواحد.

ونوه زعزوع إلى أن السياح الخليجيين والسعوديين على وجه الخصوص، ينفقون بالإجمالي ضعف ما ينفقه السياح الأوروبيون، رغم أن إجمالي أعداد السياح الخليجيين أقل من الأوروبيين خلال العام، مقدرا متوسط ما ينفقه السياح العرب بين 140 و160 دولارا للفرد في اليوم، فيما ينفق السائح الأوروبي 75 دولارا فقط .

وفيما يتعلق بالسياحة البينية بين الدول العربية، أكد الوزير ضعفها ، مبينا أنها لا تزال متواضعة جدا بين 10 و15 % ، والباقي يأتي من السياحة الأوروبية ، مشيرا إلى أن بعض الدول لا تزيد فيها نسبة السياحة العربية إلى 5 % .

كما كشف الوزير عن تكليفه بتقديم دراسة حول تنشيط السياحة العربية – العربية، بموازنة تشغيلية لا تزيد على ستة ملايين يورو، كان من المفترض أن تجمع من الدول العربية، إلا أنها لم تفعل رغم موافقة جميع الوزراء العرب على تفعيلها.

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