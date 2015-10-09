التعليم : قرار وزاري بإعفاء طلاب رفح والشيخ زويد من المصروفات الدراسية

أصدر الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن إعفاء طلاب إدارتي رفح والشيخ زويد التعليميتين بمحافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2015/2016.

نص القرار، وفقاً لبيان صحفي، اليوم الجمعة، على أن يعفى طلاب مدارس إدارتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وتطبق عليهم ذات الأحكام المقررة لطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر .