ضبط 12 كيلو بانجو بطريق “السويس – جنوب سيناء”

تمكنت التأمين المشتركة من قوات الأمن والقوات المسلحة، اليوم، من أحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بسيارة بطريق جنوب سيناء.

تلقى قوات تأمين بطريق السويس جنوب سيناء معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق سيارة ملاكي .

قال مصدر أمني في تصريحات خاصة إن قوات تأمين الطرق اخطر القوات المتمركزة بطول جنوب سيناء بالمعلومات حيث اشتبهت القوات بالسيارة قريبة من الشاطئ بطريق السويس جنوب سيناء شرق نفق الشهيد أحمد حمدي وبداخلها اجولة معدة للتهريب، حيث تم مداهمت السيارة وضبطها وعثر بداخلها على 4 أجولة متوسطة الحجم بداخلها نبات البانجو يزن 12 كيلو.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة بأحد المناطق العسكرية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لتولي التحقيقات.