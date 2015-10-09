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بالصور.. “ثقافة أسوان” تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بعروض للموسيقى العربية والفنون الشعبية

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بالصور.. “ثقافة أسوان” تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بعروض للموسيقى العربية والفنون الشعبية بالصور.. “ثقافة أسوان” تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بعروض للموسيقى العربية والفنون الشعبية

جانب من العروض

احتفل فرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس نجيب وكيل وزارة الثقافة بأسوان، بالذكرى 42 لانتصارات اكتوبر ، تحت رعاية اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شمل الاحتفال افتتاح معرض للفنون التشكيلية ثم عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازى ، أتبعه عرض لفرقة الاقصر للموسيقى العربية بقيادة النوبى محمد الطيب .

وقال محمد ادريس ان الفرع يحرص دائما على مشاركة شعب أسوان العظيم فى المناسبات القومية، خاصة انتصارات اكتوبر لتعريف الاجيال الجديدة بقيمة
> الكرامة والعزة وبث روح الارادة والكبرياء وحب الوطن ، من خلال برنامج ثقافى وفنى يقدم كل الوان الفنون والثقافة، عروض افلام تسجيلية ووثائقية ، ورش فنية، عروض مسرح ، عروض موسيقى عربية ، عروض فنون شعبية ، محاضرات وندوات بجميع المواقع الثقافية المنشرة بالمحافظة.

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