الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بحجة سرقة سلاح جندى

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بقتل فلسطينى بحجة سرقة سلاح جندى إسرائيلى فيما تقوم مجموعة من المستوطنين اليهود بالتوجه نحو المصلين فى المسجد الأقصى، حسبما نقلت قناة العربية.

وتواردت أنباء منذ قليل، عن وقوع عملية طعن جديدة فى كريات4 ومقتل منفذ العملية.

يذكر أنه قد غادر نحو مائتى فلسطينى قطاع غزة صباح اليوم إلى القدس المحتلة عبر معبر "إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، وقالت مصادر فى الارتباط الفلسطينى إن 200 مواطن تفوق أعمارهم الـ 60 عاما غادروا غزة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى عبر معبر بيت حانون "إيرز" الذى يعمل بشكل جزئى اليوم الجمعة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى سمحت فى أكتوبر الماضى بعد الحرب على غزة لسكان القطاع من كبار السن بالتوجه إلى القدس لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والعودة فى نفس اليوم.

فى سياق متصل شيع الفلسطينيون جنازة مهند الحلبى بالضفة الغربية،والذى قتل اسرائيلى السبت الماضى.



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