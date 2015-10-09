الجيش اللبنانى يوقف 150 سوريا لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة

أوقف الجيش اللبناني نحو 150 سوريا لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية، وعدم حيازتهم أوراق هوية، وذلك خلال مداهمة لمخيم في منطقة مشاريع القاع بشمال شرق لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن شخصا سوريا أصيب إثر إطلاق النار عليه خلال محاولته الفرار من عملية المداهمة التي نفذها الجيش اللبناني، مشيرة إلى أنه تم إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة.

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