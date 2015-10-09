هنية: المواجهات مع إسرائيل فى الضفة والقدس انتفاضة فلسطينية جديدة

اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الجمعة أن ما يجرى من مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس "انتفاضة" فلسطينية جديدة.

وقال هنية في خطبة اليوم الجمعة في أحد مساجد مدينة غزة "إن الضفة الغربية والقدس المحتلتين الآن في حالة انتفاضة حقيقية، لأن هذا العدو (إسرائيل) اعتقد أن البيئة مواتية لتنفيذ مخططاته في تهويد القدس وهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم".

وحث هنية على تصعيد المواجهة مع إسرائيل "لأن الانتفاضة هي الطريق الأوحد نحو التحرير".

في الوقت ذاته أكد أن "قطاع غزة لن يتخلى عن دوره الاستراتيجي في معركة القدس رغم ما يتعرض له من مؤامرات وحصار وتضييق"،وقال إن "غزة على أهبة الاستعداد للمواجهة ولن تتواني أن تكون في المكان والزمان المناسبين دوما دعما وإسنادا للضفة الغربية والقدس المحتلتين".

وطالب هنية بقرار فلسطيني رسمي ينهي مسيرة المفاوضات مع إسرائيل ويوقف التنسيق الأمني معها مباشرة "لأن الشعب الفلسطيني يعلن اليوم أنه مهما طال أمد الصراع وغلت التضحيات لا يمكن أن يتراجع عن طريق التحرير".

وقال إن "اليوم يوم غضب ويشكل نقطة فارقة ويومًا ما ستقرأ الأجيال أن الاحتلال مر من هنا فالطريق هي للانتفاضة والمفاوضات انتهت بقرار أمريكي وإسرائيلي".

ودعا هنية إلى تأسيس شبكة أمان عربية وإسلامية سياسية ومادية لدعم "انتفاضة القدس" بكافة الأشكال.

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