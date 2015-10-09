أخبار عاجلة

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هنية: المواجهات مع إسرائيل فى الضفة والقدس انتفاضة فلسطينية جديدة

Google+ Print
هنية: المواجهات مع إسرائيل فى الضفة والقدس انتفاضة فلسطينية جديدة هنية: المواجهات مع إسرائيل فى الضفة والقدس انتفاضة فلسطينية جديدة
اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الجمعة أن ما يجرى من مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس "انتفاضة" فلسطينية جديدة.

وقال هنية في خطبة اليوم الجمعة في أحد مساجد مدينة غزة "إن الضفة الغربية والقدس المحتلتين الآن في حالة انتفاضة حقيقية، لأن هذا العدو (إسرائيل) اعتقد أن البيئة مواتية لتنفيذ مخططاته في تهويد القدس وهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم".

وحث هنية على تصعيد المواجهة مع إسرائيل "لأن الانتفاضة هي الطريق الأوحد نحو التحرير".

في الوقت ذاته أكد أن "قطاع غزة لن يتخلى عن دوره الاستراتيجي في معركة القدس رغم ما يتعرض له من مؤامرات وحصار وتضييق"،وقال إن "غزة على أهبة الاستعداد للمواجهة ولن تتواني أن تكون في المكان والزمان المناسبين دوما دعما وإسنادا للضفة الغربية والقدس المحتلتين".

وطالب هنية بقرار فلسطيني رسمي ينهي مسيرة المفاوضات مع إسرائيل ويوقف التنسيق الأمني معها مباشرة "لأن الشعب الفلسطيني يعلن اليوم أنه مهما طال أمد الصراع وغلت التضحيات لا يمكن أن يتراجع عن طريق التحرير".

وقال إن "اليوم يوم غضب ويشكل نقطة فارقة ويومًا ما ستقرأ الأجيال أن الاحتلال مر من هنا فالطريق هي للانتفاضة والمفاوضات انتهت بقرار أمريكي وإسرائيلي".

ودعا هنية إلى تأسيس أمان عربية وإسلامية سياسية ومادية لدعم "انتفاضة القدس" بكافة الأشكال.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل