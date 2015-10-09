أخبار عاجلة

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السبسى: حصول تونس على جائزة نوبل يكرس طريق التوافق الوطنى

Google+ Print
السبسى: حصول تونس على جائزة نوبل يكرس طريق التوافق الوطنى السبسى: حصول تونس على جائزة نوبل يكرس طريق التوافق الوطنى
أكد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، أن حصول رباعية الحوار الوطنى التونسى على جائزة نوبل تكرس طريق التوافق الذى اختارته تونس.

وقالت كايسى كولمان فايف رئيسة لجنة نوبل للسلام، إنها تأمل أن تكون جائزة نوبل للسلام المقدمة لرباعية الحوار الوطنى التونسى بمثابة إلهام لإدراك أنه من الممكن العمل معا برغم الاختلافات.

وأضافت فى إجابتها على سؤال فى مؤتمر صحفى، عما إذا كانت الجائزة سيكون لها تأثير إيجابى على دول الربيع العربى التى لم تلق نجاحا مماثلا لذلك الذى حققته تونس؟ أن الجائزة تؤكد إمكانية انخراط الإسلاميين والعلمانيين فى حركات سياسية بمساعدة المجتمع المدنى التونسى، وهذا يصب فى مصلحة الجميع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365