ضبط هارب من حكم غرامة وراقصة ببدلة رقص مخلة وقضايا خمور بالغردقة

شنت مباحث شرطة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر حملة أمنية مكبرة على المنشآت السياحية غير المرخصة والملاهى الليلية وتمكنت من ضبط عدد كبير من المخالفات وكذلك أحد مديرى الفنادق الشهيرة الهارب من حكم غرامة مالية قدرها 930 ألف جنيه وعدد من الراقصات.

تلقى اللواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار إخطارا من اللواء علاء السباعى مدير مباحث شرطة السياحة والآثار يفيد قيام مباحث شرطة السياحة بالبحر الأحمر بحملة أمنية على المنشآت السياحية والتى قادها العقيد شريف كرم رئيس مباحث السياحة بالبحر الأحمر وأشرف عليها العقيد ربيع الجوهرى مفتش المباحث وشارك فيها كل من الرائد أحمد على وكيل المباحث والنقباء وليد عبد الرحيم ومحمد مغربى.

أسفرت الحملة عن ضبط مدير أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة والهارب من حكم غرامة 930 ألف جنيه، كما تم تنفيذ 80 حكم جنح مخالفات وتحصيل غرامات 50 ألف جنيه.

وكذلك ضبط قضيتى تعاطى مخدرات وآخرين تحريض على الفسق وراقصة ببدلة رقص مخلة، وكذلك عدد 3 قضايا خمور بواقع 56 زجاجة، و25 مخالفة على الملاهى الليلية واشتراطات أمنية على الفنادق.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى المخالفات والمحاضرات.