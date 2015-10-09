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حجز موظف على ذمة تحريات المباحث لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة فى مصر الجديدة

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حجز موظف على ذمة تحريات المباحث لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة فى مصر الجديدة حجز موظف على ذمة تحريات المباحث لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة فى مصر الجديدة
أمرت نيابة الجديدة برئاسة المستشار أحمد شورب بحجز موظف على ذمة تحريات المباحث عقب اتهام محاسبة له بمستشفى القاهرة التخصصى بسرقة حقيبتها.

كان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغا من "نبيلة.ا.ر" 28 سنة محاسبة بمستشفى القاهرة التخصصى ومقيمة بدائرة القسم، أكدت أنها أثناء استقلالها إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" فوجئت بفقد حقيبة يدها وبداخلها مبلغ 450 جنيها، و2 فيزا كارت، وإيصالات سحب خاصة بالبنك العربى الأفريقى، وعقب ذلك ورد إليها رسالة من البنك على هاتفها المحمول، تفيد بأنه يتم سحب مبالغ مالية من حسابها.

انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم لفرع البنك الكائن بشارع الميرغنى دائرة القسم، وتمكنت من ضبط "محمد.ع.أ" 43 سنة موظف ومقيم بدائرة قسم المطرية، وبحوزته حقيبة المجنى عليها عقب قيامه بسحب مبلغ 1500 جنيه من حساب المجنى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بماسبق .

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مصر 365

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