خبراء المفرقعات يمشطون مكان انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد بـ6 أكتوبر

انتقلت منذ قليل قوات الحماية المدنية والمفرقعات إلى موقع انفجار عبوة ناسفة بجوار مسجد عماد راغب بأكتوبر، وفرضت كردونًا أمنيًا حول مكان الانفجار، ومنعت عبور السيارات من الجانبين، تزامنًا مع قيام خبراء المفرقعات بالتعامل مع عبوة أخرى تم العثور عليها خلال عمليات التمشيط.

كما وصل فريق المعمل الجنائى لموقع الحادث بفحص العبوة المنفجرة لمعرفة نوعيتها، وكمية المواد المتفجرة المستخدمة فيها وكيفية انفجارها.

تلقت غرفة النجدة إخطارا بسماع دوى انفجار شديد بجوار مسجد عماد راغب بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور تحركت 3 سيارات من المفرقعات والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجار تمشيط المكان وفحص آثار الانفجار.

- انفجار عبوة أمام مسجد عماد راغب بمدينة 6 أكتوبر (تحديث)