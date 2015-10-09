جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب مشغولات فضية قادمة من تركيا

أحبطت سلطات مطار برج العرب الدولى، برئاسة سمير صديق، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن رئيس الوردية أحمد وحيد اشتبه فى أحد الركاب المصريين القادمين من تركيا، وبتفتيشه تم العثور على 2 كيلو جرام من المشغولات الفضية مخبأة داخل جيب سحرى بحقيبته، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 20 ألف جنيه وقيمة الرسوم بـ 8600 جنيه.

وأوضح المصدر أن أبو العلا محمد، المدير العام للموانئ الجوية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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