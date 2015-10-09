أخبار عاجلة

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب مشغولات فضية قادمة من تركيا

Google+ Print
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب مشغولات فضية قادمة من تركيا جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب مشغولات فضية قادمة من تركيا
أحبطت سلطات مطار برج العرب الدولى، برئاسة سمير صديق، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن رئيس الوردية أحمد وحيد اشتبه فى أحد الركاب المصريين القادمين من تركيا، وبتفتيشه تم العثور على 2 كيلو جرام من المشغولات الفضية مخبأة داخل جيب سحرى بحقيبته، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 20 ألف جنيه وقيمة الرسوم بـ 8600 جنيه.

وأوضح المصدر أن أبو العلا محمد، المدير العام للموانئ الجوية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365