خطيب فى بنى سويف: مصر مزقت خريطة تقسيم المنطقة العربية

أكد الشيخ أحمد عبد العال، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، أن مصر فى العصر الحديث مزقت خريطة تقسيم المنطقة العربية، بعد تعرض العراق وسوريا وليبيا لحروب عرقية وداعشية.

وأضاف "عبد العال"، فى خطبة الجمعة، أن مصر فى القرن الماضى تعرضت لاعتداءات كثيرة من دول الغرب والصهيونية، فعند استردادنا قناة السويس تعرضنا لعدوان ثلاثى عام 1956، وفقدنا سيناء عام 67 وعندما أكرمنا الله بالنصر فى حرب 73 وعادت سيناء بعدها لأحضان الوطن ومرت السنوات وظهر فى عصرنا الحديث من يدعون أن نصر أكتوبر وهم ويرددون ذلك بكثرة خلال الاحتفالات بالنصر.

وأوضح "عبد العال" أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يخرج فى غزوة أو سرية للاعتداء على أقوام بل خرج لرد العدوان ومنح الحرية للإنسان، ضاربا المثل بما حدث بعد غزوة بدرمن تغير موازين القوى وظهور قوى جديدة وتجمع 400 ألف للاعتداء على المسلمين واندلعت غزوة تبوك وحقق المسلمون النصر بمؤازرة ودعم من الله عز وجل، لافتا إلى أن مصر لم تعتد على أحد بل دافعت عن حدودها وأرضها مثلما فعل المسلمون الأوائل يقودهم النبى صلى الله عليه وسلم.