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لوكاس لاعب سان جيرمان يكشف عن مثله الأعلى ' أحزن البرازيليين وأفضل منهم جميعا '

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لوكاس لاعب سان جيرمان يكشف عن مثله الأعلى ' أحزن البرازيليين وأفضل منهم جميعا ' لوكاس لاعب سان جيرمان يكشف عن مثله الأعلى ' أحزن البرازيليين وأفضل منهم جميعا '

كشف لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن اللاعب الذي يعتبره مثله الأعلى خلال مقابلة صحفية مع مجلة (فرانس فوتبول).

ويلعب الدولي البرازيلي في صفوف بطل فرنسا منذ عام 2013 بعد انتقاله من ساو باولو مقابل 45 مليون يورو.

وقال صاحب الـ23 عاما:"مثلي الأعلى هو زين الدين زيدان. الرجل الذي أحزن البرازيليين".

وأضاف "في كل مرة لعبنا أمامه تسبب لنا في مشاكل كثيرة. في 1998 و2006. لكنه يبقى قدوتي".

وأتم "هو أفضل لاعب رأيته في حياتي. أفضل من كل البرازيليين".

وسجل زيدان هدفين في ثلاثية فرنسا ضد البرازيل في نهائي كأس العالم 1998 وكان قائد الفريق حين أقصى السيليساو من دور الـ8 لكأس العالم 2006 التي احتل وصافتها لصالح إيطاليا.

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