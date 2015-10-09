مؤتمر يورجن كلوب الأول - متى سيقود ليفربول للفوز بالدوري.. وتقليد مورينيو

تولى الألماني يورجن كلوب رسميا مسؤولية تدريب ليفربول الإنجليزي ليبدأ المدير الفني السابق لدورتموند رحلة جديدة مع كرة القدم خارج موطنه.

يورجن كلوب الذي يعد واحدا من أفضل المدربين في العالم لم يكن حضوره إلى إنجلترا أمرا هينا بل صحبه تغطية إعلامية وجماهيرية كبيرة.

وعقد كلوب مؤتمره الصحفي الأول في ليفربول صباح الجمعة والذي شهد أكثر من تصريح مهم للمدرب الألماني.

تقليد مورينيو

"لا أريد أن أصف نفسي، هل يؤمن أحدكم أنني أستطيع صنع المعجزات؟ لا؟ إذن دعوني أعمل.. أنا شخص عادي تماما".

"لقد نشأت في منطقة الغابة السوداء ووالدتي تشاهد هذا المؤتمر في المنزل لكنها لن تفهم كلمة واحدة وعلى الرغم من ذلك فهي فخورة بي".

ثم قال مازحا "أنا (الرجل العادي) إذ أردتم وصف.. فلقد كنت لاعبا عاديا جدا جدا".

ويشير كلوب بوصف الرجل العادي لما قاله مورينيو في مؤتمره الأول بعد توليه مسؤولية تشيلسي عام 2004 عندما قال للصحفيين بأنه "الاستثنائي" وهو اللقب الذي لازم البرتغالي طوال مسيرته حتى الآن.

صحافة بريطانيا

"أصبحت مدربا في ألمانيا مع ناد مميز للغاية، إذا لم يذهب أحدكم لألمانيا من قبل فليحاول أن يذهب ويشتري تذكرة لإحدى مباريات ماينتس.. الأجواء هناك مميزة".

"ثم أتيحت أمامي الفرصة لتدريب دورتموند وهو فريق مميز للغاية وعظيم وبعد سبع سنوات كان حان الوقت للرحيل".

"الآن أنا هنا في ليفربول وأتمنى الاستمتاع بعملي، الجميع يتحدث عن الصحافة البريطانية كثيرا والأمر يعود لكم في إثبات أنهم كاذبون".

متى سيفوز ليفربول بالدوري

"في الليلة الماضية وقعنا العقود واليوم أنا مدرب ليفربول، من فضلكم امنحونا الوقت لنعمل لكن عندما أبقى هنا 4 سنوات أعتقد بأننا ربما سنكون فزنا بالدوري".

"إذا لم يحدث هذا ربما سأفوز باللقب المقبل في الدوري السويسري".

"كل المدربين العظماء في الماضي لم يجلس أحدهم في يومه الأول ليقول سأفوز بهذا اللقب أو ذاك".