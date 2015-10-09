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كلوب: لا أريد رونالدو وميسي في فريقي.. وهذه رسالتي لجمهور ليفربول

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كلوب: لا أريد رونالدو وميسي في فريقي.. وهذه رسالتي لجمهور ليفربول كلوب: لا أريد رونالدو وميسي في فريقي.. وهذه رسالتي لجمهور ليفربول

أعدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية تقريرا عن قائمة اللاعبين الذين يريد نادي برشلونة التعاقد معهم يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند الألماني يأتي على رأس هذه القائمة التي تشمل أيضا مانويل نوليتو مهاجم سيلتا فيجو الذي سجل الهدف الأول في فوز فريقه على برشلونة 4-1 في الدوري هذا الموسم.

وأفادت الصحيفة بأن العلاقة الممتازة بين إدارتي برشلونة ودورتموند قد تسهل انتقال الدولي الألماني للبلوجرانا وأن قيمة الصفقة قد تتراوح ما بين 25 و30 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن انتقال رويس لبرشلونة سيكون فرصة كبيرة له كي يفوز بالألقاب خاصة بعد تراجع نتائج دورتموند في السنوات الأخيرة وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن مدرب البلوجرانا لويس إنريكي معجبا للغاية بقدرات المهاجم نوليتو ويرغب في انتدابه للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد أراد التعاقد مع رويس الصيف الماضي لتدعيم صفوفه بعد موسم مخيب للآمال مع المدرب كارلو أنشيلوتي إلا أن اللاعب فضل البقاء مع فريقه.

وأعرب رويس من قبل عن تخوفه من الانتقال لبرشلونة نظرا لصعوبة المشاركة بشكل أساسي لوجود الثلاثي الهجومي المتميز ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.

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