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ضبط 600 شيكارة مكرونة منتهية الصلاحية قبل توزيعها على المحال التجارية بقنا

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ضبط 600 شيكارة مكرونة منتهية الصلاحية قبل توزيعها على المحال التجارية بقنا ضبط 600 شيكارة مكرونة منتهية الصلاحية قبل توزيعها على المحال التجارية بقنا
تمكنت قوة أمنية من مباحث ، برئاسة العقيد حازم القاضى، من ضبط تاجر بحوزته كمية من المكرونة مختلفة الأنواع، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر قبل توزيعها على التجار والمحال التجارية بمراكز محافظة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطاراً يفيد بتمكن الرائد خالد عبدالناصر بمباحث التموين من ضبط سيارة محملة بـ600 شيكارة مكرونة مختلفة الأنواع والأحجام، وزنت 6 أطنان، قيادة "نصيف ر.س.ص" 55 عاما تاجر، تم التحفظ على الكمية.

تحرر محضر رقم 6531 جنح مركز قنا، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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