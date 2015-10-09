بالصور.. توافد أعضاء "الأطباء" بكفر الشيخ للتصويت بانتخابات النقابة

توافد أعضاء نقابة الأطباء بكفر الشيخ صباح اليوم الجمعة على مقر نقابة الأطباء بمدينة كفر الشيخ المجاورة للمستشفى العام للإدلاء بأصواتهم لاختيار نقيب كفر الشيخ واثنين تحت السن واختيار النقيب العام للنقابة و3 فوق السن للنقابة العامة و3 تحت السن للنقابة العامة واختيار واحد فقط ممثلاً لقطاع وسط الدلتا.

ويشرف على الانتخابات إشراف قضائى كامل برئاسة المستشار محمد أبو عيطة ولجنة من نقابة الأطباء تتكون من أربعة هم الدكتور ممدوح أبو شعيشع والدكتور إيهاب هيبة والدكتور أحمد منصور والدكتور حمزة محمود.

وأكد المستشار محمد أبو عيطة أن بدء فتح اللجنة الساعة التاسعة وستستمر حتى الساعة الخامسة وبعدها سيتم عملية الفرز.

وقال إن عدد الجمعية العمومية للأطباء أعضاء النقابة 5 آلاف عضو ومن له حق التصويت لتسديدهم رسوم النقابة 3700 عضو، مشيراً إلى أنه من حق العضو تسديد الاشتراك ليدلى بصوته.

ويدور الصراع على مقعد نقيب الأطباء بكفر الشيخ بين مرشحين الدكتور عمرو أبوسمرة " مدير مستشفى كفر الشيخ العام الأسبق، والدكتور مفيد راجح أخصائى النساء والولادة، بعد تنازل محمد أبو حليمة المرشح الثالث، لصالح الدكتور عمرو أبو سمرة.

أما مقعدا تحت السن فيتنافس عليهما 8 مرشحين، هم أحمد الجنزورى مدير هيئة الإسعاف بكفرالشيخ، وعادل محمد شهاب، وعبد الرؤوف إبراهيم أحمد، ونادر محمد الخميسى، وهيثم إبراهيم رشوان، ووجيه العطار، وأحمد قطب، وأحمد محمد شنح.

أما مقعدا فوق السن فقد حسمت بالتذكية، لكل من الدكتور محمود طلحة مرسى " أخصائى العظام "،والدكتور مدحت وديع هيكل " مدير الحميات بالشئون الصحية".



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