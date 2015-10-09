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إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية فى الساعات الأولى

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إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية فى الساعات الأولى إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء بالإسماعيلية فى الساعات الأولى
شهدت نقابة أطباء الإسماعيلية صباح اليوم إقبالا متوسطا على انتخابات مجلس النقابة والتى بدأت صباح اليوم الجمعة ويتنافس فيها على مقعد النقيب كل من الدكتور سعيد الشربينى مدير المستشفى العام الأسبق والدكتور عبداللاه عبدالمنعم.

كما ينافس ثلاثة أطباء فوق السن وهم الدكتور عصام عبد الوهاب ود حسين الإمام ود سعيد الشربينى.

وينافس أربعة أطباء تحت السن وهم الدكتور عمر حسونة والدكتور محمد مشالى والدكتور مصطفى عبد الهادى النجار والدكتور مصطفى محمود ليصل إجمالى المتنافسين 9 أطباء على 5 مقاعد مقعد النقيب ومقعدين تحت السن ومقعدين فوق السن.

وتتواصل الانتخابات حتى الساعة الخامسة مساء بنقابة المهن الطبية بالإسماعيلية وتحت إشراف قضائى وتأمين كامل.

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